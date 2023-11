El ple de la Cambra de Terrassa (Barcelona) revalida Ramon Talamàs com a president

Emili Pablos, Nacho Navarro i Jordi Rodríguez han estat elegits vicepresidents



BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple de la Cambra de Comerç de Terrassa (Barcelona) ha revalidat Ramon Talamàs com a president de la corporació de dret públic en un acte que ha comptat amb la presència del secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dijous.

També ha servit per nomenar Emili Pablos, Nacho Navarro i Jordi Rodríguez com a vicepresidents; Paco Hoya com a tresorer, i Oriol Casamitjana, Mireia Cazador, Montse Clemente, Marta Galí, Jaume Gázquez, Joaquim López i Andrés Torregrossa com a vocals.

Talamàs presideix la Cambra de Terrassa des del 2019 en representació de l'empresa familiar Xaval Museums, i ha estat conseller delegat de Cirsa entre 1990 i 1995 i de la Sirena entre 1998 i 2006, a més de director general d'Audens Food entre 2010 i 2020, entre altres càrrecs.

El president de la corporació ha explicat que els principals eixos del seu mandat seran "en pro de tot l'entramat socioeconòmic" del territori que cobreix la Cambra.

FITES ASSOLIDES

Durant la seva intervenció, ha repassat les fites assolides en el mandat anterior, com la remodelació de l'edifici de la Cambra, i ha destacat la implicació de la corporació en activitats públiques, com el Pacte Nacional per a la Indústria o el Congrés Territori, Turisme i Transició Energètica, entre d'altres.

"Tot aquest esforç i les seves contrapartides econòmiques han anat al 100% com a despesa en el nostre compte d'explotació", ha explicat Talamàs.

D'altra banda, ha destacat que al marge de les qualitats lligades a les activitats professionals de la resta de membres de la candidatura, la seva principal característica és l'"objectivitat, capacitat de raonar i de crítica positiva".

Ha afegit que aquestes característiques "estan presents en les cinc persones designades per Cecot" i, textualment, el valuós coneixement de l'activitat cameral dels representants de la candidatura d'Eines de País.