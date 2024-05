Uns 40 proanimalistes protesten a la Monumental contra un acte taurí

Entitats taurines de Catalunya celebren el Dia Internacional de la Tauromàquia

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 40 proanimalistes s'han concentrat aquest dijous a la tarda davant la plaça de toros la Monumental de Barcelona contra una celebració taurina que organitzen entitats taurines de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Tauromàquia.

Convocats per Pacma i Animal Save Barcelona, els manifestants reclamen l'abolició de la tauromàquia i porten pancartes on es pot llegir 'Alliberament animal', 'No hi ha manera humana de matar' i 'Barcelona encara fa pudor de toros morts'.

En declaracions als periodistes, el representant de Pacma a Catalunya, Iván Guijarro, ha criticat que es destini diners públics a promoure la tauromàquia, i recorda que han impulsat una iniciativa legislativa popular (ILP) perquè es deixi de "blindar" aquesta activitat a Espanya.

Els proanimalistes han entonat càntics com 'No pararem fins a l'abolició', 'Aquí ens teniu, nosaltres no matem', 'Com us pot divertir veure un animal patir' i 'La tortura no és art ni és cultura'.

INTERCANVI DE RETRETS

La Federació d'Entitats Taurines de Catalunya celebra un acte protaurí a la Monumental al qual han assistit els diputats de Vox al Parlament Joan Garriga i Alberto Tarradas.

Altres assistents a la celebració s'han encarat amb els proanimalistes a l'entrada i han intercanviat retrets.