Capella veu "deixadesa permanent" del Govern central a Rodalies

Defensa que un manteniment adequat hauria evitat el "caos" i demana lleialtat institucional

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, ha assegurat que hi ha una "deixadesa permanent i constant" a Rodalies per part del Govern central i ha reclamat que el traspàs del servei a la Generalitat sigui immediat.

"Prou d'utilitzar un ventilador dient que la culpa és d'un altre i no aportar solucions", ha dit aquest divendres en una jornada per celebrar el 20è aniversari de la llei de mobilitat de Catalunya a l'Institut Cartogràfic de Barcelona.

Ha culpat el Govern central de no executar la inversió prevista a Rodalies, la qual cosa ha provocat una manca de manteniment i que les incidències es converteixin diàriament en una "catàstrofe".

Per Capella, "un manteniment adequat a les instal·lacions hauria evitat segurament el caos", i n'ha responsabilitzat directament Adif i Renfe com a operadors del servei.

Per això, ha dit que és "inajornable" trobar solucions perquè les incidències no es repeteixin i ha demanat que el traspàs de Rodalies sigui immediat.

"Reclamo també que hi hagi lleialtat institucional i, per tant, que també facin el favor de posar-se les piles", i ha criticat que el Govern central no hagi demanat disculpes als afectats.

LLEI DE MOBILITAT

Ha celebrat els 20 anys de la llei de mobilitat a Catalunya, que en el seu moment va ser "innovadora", i ha apostat per analitzar si els instruments que ofereix continuen sent vàlids i útils.

Ha optat per la integració tarifària del transport públic a Catalunya, que és una mesura "potent i eficient" per fer que el servei sigui més simple per als ciutadans.