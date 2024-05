Inicien el desallotjament d'un edifici municipal al barri del Raval de Barcelona

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha començat aquest dijous al matí, juntament amb agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional, el desallotjament d'un edifici municipal al districte barceloní de Ciutat Vella.

Segons han informat fonts policials, l'edifici en qüestió és un bloc municipal ocupat, La Tancada, situat a la plaça de la Gardunya del barri del Raval.

L'operatiu, que ha produït afectacions a la mobilitat de la zona, ha estat requerit per ordre judicial per les "fortes carències de seguretat, salubritat i moltes denúncies per incidències" presents a l'edifici, indica la GUB en una nota a X.