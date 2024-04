Valdés (ATM) proposa bonificar els viatges fora de l'hora punta per bascular i guanyar "més capacitat"

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, ha proposat bonificar els viatges que es realitzin fora de l'hora punta per bascular i "guanyar així més capacitat" i viatgers.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha advocat per utilitzar els títols bonificats per "ajudar a que el sistema sigui més equitatiu".

"Cal entrar a jugar en aquest nivell de detall per donar-li major eficiència al sistema", ha afirmat Valdés, que ha explicat que es podran dur a terme aquest tipus de mesures quan la T-Mobilitat estigui en ple funcionament.

En aquest sentit, ha assegurat que tot el sistema tecnològic que integra la T-Mobilitat aquest any estarà totalment implementat "amb totes aquelles funcionalitats que encara no ho estan" com, per exemple, portar dos títols en una mateixa targeta.

En preguntar-li per un futur sistema per quilometratge, ha indicat que estaria "satisfet" si aquest any es finalitza la implantació de la T-Mobilitat a l'àrea metropolitana i es comença el desplegament en la resta de Catalunya i, quan estigui tot, llavors centraran els seus esforços en un nou sistema, el qual admet que ja està definit.