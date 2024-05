Renfe presenta el curs per a maquinistes al seu centre de l'Hospitalet (Barcelona) el 6 de maig

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Renfe ha organitzat una jornada de portes obertes a l'Escola de Maquinistes de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el pròxim 6 de maig de 18 a 20 hores per presentar el seu curs per a maquinistes, ha explicat en un comunicat aquest dijous.

L'empresa iniciarà al setembre una nova formació per obtenir la llicència i el diploma per ser maquinista a 12 centres de tot Espanya, i al de l'Hospitalet hi ofereixen 28 places.

La jornada servirà per "donar a conèixer la professió de maquinista" i tota la informació relativa al curs i el procés d'accés a la professió.

Els alumnes que superin el curs i les proves teòriques i pràctiques dutes a terme per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària podran incorporar-se a Renfe o desenvolupar la seva carrera professional en la resta d'operadors a Espanya.

El Centre de Formació de l'Hospitalet disposa d'aules tecnològiques amb simuladors de conducció, la qual cosa permet als alumnes "adquirir tots els coneixements i habilitats necessaris".