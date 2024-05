El DocsBarcelona 2024 "qüestionarà els colonialismes" i aposta pel talent documental català

Hi participaran uns 50 cineastes i 'Agent of Happiness' és la cinta inaugural

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona 2024, que se celebra del 2 al 12 de maig a la capital catalana, "qüestionarà els colonialismes" a través de 10 pel·lícules i crea una secció sobre les diferents expressions de l'amor i una altra que aposta pel talent del documental català.

En la roda de premsa inaugural d'aquest dijous, la directora artística del DocsBarcelona, Anna Petrus, ha explicat que de les 40 pel·lícules que participen en el festival, 10 abordaran els colonialismes en la secció Docs&Pearls i intentaran "reivindicar la història des de la perspectiva de qui no ha estat en el poder".

En aquest 27 DocsBarcelona, que se celebrarà entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i els cinemes Renoir Floridablanca, s'inaugura la secció Docs&Love, que a través de 6 pel·lícules plasmarà les "diferents expressions i formes d'amor", des de l'amor propi i entre germans fins a l'amor per la terra.

Es crea Docs&Cat per reafirmar l'"aposta per la diversitat de mirades i temàtiques del documental català", i comptarà amb 9 cintes, de les quals 4 són estrenes internacionals: 'Casa Reynal' de Laia Manresa, 'Respira, mama' de Meri Collazos, 'Unbound' de John English i Tom Garner, i 'Un estel fugaç' d'Arturo Méndiz i Ignasi Guerrero.

El festival el completen les seccions de Docs&Teens i Doc-U, a més de diferents col·loquis amb cineastes i activitats sobre intel·ligència artificial, i el dissabte 11 de maig es donarà a conèixer el palmarès d'aquesta edició en una gala al CCCB.

Destaca l'estrena el dilluns 6 de maig de 'La fugida', una producció de 3Cat i dirigida per Josep Morell, Guillem Sánchez i Marc M. Sarrado, sobre les víctimes d'abusos sexuals a dues escoles dels Jesuïtes de Barcelona.

SESSIÓ INAUGURAL

El documental inaugural del festival aquest dijous és 'Agent of Happiness', una coproducció entre Hongria i Bhutan i dirigida per Arun Bhattarai i Dorottya Zurbó, que es va presentar en el Festival de Cinema de Sundance (Estats Units) i que aborda la realitat de Bhutan i la seva "política sobre felicitat".

En paraules de Dorottya Zurbó, el documental s'inspira en els índexs de felicitat que elabora Bhutan i segueix el dia a dia d'un agent de felicitat, un home que parla amb diferents persones per avaluar el seu nivell de felicitat "però que és l'home més trist del país".

A més a més, aquest mateix dijous els cineastes Raymond Depardon i Claudine Nougaret recolliran el Premi Docs d'Honor en la gala inaugural a la sala Phenomena, i aquest divendres participaran en una trobada a la Filmoteca de Catalunya.

"REFERÈNCIA DEL SUD D'EUROPA"

D'altra banda, en la secció d'Indústria, que se celebra del 6 al 10 de maig, destaquen el documentalista John Wilson, creador de la sèrie 'How To with John Wilson' (HBO Max), o el cineasta Albert Serra, que és a punt d'estrenar el seu primer documental, 'Tardes de soledad'.

Petrus ha assegurat que el DocsBarcelona ja és "un festival de referència del sud d'Europa" i que en aquests 10 dies preveu reunir uns 50 cineastes --entre directors i equips creatius-- i igualar o superar els entre 30.000 i 35.000 espectadors a nivell presencial i en línia d'altres edicions.

El festival també comptarà amb la visita del cineasta rus Victor Kossakovsky que presentarà la seva pel·lícula 'Architecton', i una sessió especial aquest diumenge 5 de maig amb el documental sonor 'La victòria de Derbi' de Joan Camp Fontcuberta, Francesc Canosa i Magda Gregori.