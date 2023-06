Trias i Maragall encaren la investidura a Barcelona amb un acord validat per les seves bases

Si no hi ha un pacte alternatiu Trias serà investit alcalde aquest dissabte



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Trias per Barcelona a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, i el d'ERC, Ernest Maragall, encaren la investidura d'aquest dissabte amb un acord validat per les seves bases per governar junts a la ciutat.

Després de dies de negociacions, que s'han intensificat en l'últim moment, el 97,83% dels afiliats de la federació de Junts Barcelona i la militància d'ERC Barcelona han avalat aquest dissabte al matí pactar per formar govern i investir Trias.

D'aquesta manera, si no hi ha un canvi d'última hora, Trias serà investit en minoria amb 16 regidors en el ple d'investidura que començarà a les 17.00 hores, en ser la llista més votada en les eleccions municipals del 28 de maig i en rebre el suport d'ERC.

Aquest escenari es donarà si no hi ha un pacte alternatiu de les altres forces de l'Ajuntament, una opció que passaria per un pacte entre el PSC, BComú i el PP per investir alcalde el candidat socialista, Jaume Collboni, tot i que és una possibilitat que cada vegada perd més força pels vetos creuats entre comuns i populars per participar en l'equació.

L'ACORD

Fins aquest divendres a última hora, els equips de Trias i Maragall han estat negociant sobre aquest acord per governar junts Barcelona que, segons fonts coneixedores, inclou dues tinences per a ERC.

En un comunicat aquest mateix dissabte, els republicans han explicat que donaran a conèixer els detalls de l'acord "durant les pròximes hores" i que han validat aquesta opció per garantir i impulsar una Barcelona de progrés i que funcioni.

En la mateixa línia que Junts que, en la seva consulta als afiliats, preguntava si donaven suport a Trias per negociar i arribar a un acord amb Maragall per "aconseguir un govern de canvi, progrés i benestar" a la ciutat.