El 97,83% d'afiliats de Junts Barcelona avala que Trias governi amb Maragall (ERC)

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El 97,83% dels afiliats de la federació de Junts a Barcelona ha avalat aquest dissabte que el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, governi amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, a la ciutat, informa en un comunicat.

Així ho han ratificat en una consulta telemàtica que han celebrat aquest dissabte al matí i en la qual han respost la pregunta: 'Dones suport a Xavier Trias per negociar i arribar a un acord per aconseguir un govern de canvi, progrés i benestar a la ciutat de Barcelona amb Ernest Maragall i ERC?'.

Després que les bases d'ERC també han decidit aquest dissabte al matí donar suport a la investidura de Trias i pactar amb ell per governar junts, i si no hi ha un pacte alternatiu d'última hora, Trias seria investit alcalde aquesta mateixa tarda amb una majoria de 16 regidors.