Les bases d'ERC decideixen donar suport a la investidura de Trias per governar junts Barcelona

Ratifiquen un acord entre Trias i Maragall perquè la ciutat "funcioni"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Les bases d'ERC han decidit donar suport a la investidura aquest dissabte del candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i pactar amb ell per governar junts la ciutat, informen els republicans en un comunicat.

Així ho han ratificat en el congrés extraordinari que han celebrat aquest mateix dissabte al matí a porta tancada, en el qual votaven si investir Trias i, per tant, arribar a un pacte de govern, o descartar-ho i votar Maragall.

En aquest comunicat, ERC sosté que ha treballat sempre per impulsar polítiques socials i transformadores a la ciutat i que "l'objectiu del pròxim mandat és continuar treballant per complir amb aquest propòsit".

Han votat "garantint i impulsant una Barcelona que funcioni, una Barcelona cabdal de Catalunya i una Barcelona de progrés", subratllen.

D'aquesta manera, la militància d'ERC ha validat l'opció d'arribar a un acord de govern amb Trias per Barcelona, els detalls del qual donarà a conèixer "durant les pròximes hores".

NEGOCIACIONS FINS AQUEST DIVENDRES

Fins aquest divendres totes dues formacions han estat negociant sobre aquest acord per governar junts Barcelona que, segons fonts coneixedores, inclou dues tinences per a ERC.

Junts Barcelona també vota aquest dissabte al matí (des de les 8.00 i fins a les 14 hores) sobre si avala que Trias governi amb Maragall.

Si Junts ratifica l'acord, Trias seria investit alcalde amb 16 regidors (per la qual cosa seria un govern en minoria), sempre que no hi hagi un pacte alternatiu entre les altres forces polítiques en les últimes hores abans del ple d'investidura, que començarà a les 17.00.

Aquesta opció alternativa passaria per un pacte entre el PSC, BComú i el PP per investir alcalde el candidat socialista, Jaume Collboni, una opció que perd força pels vetos creuats entre comuns i populars per participar en l'equació.