El ple de Barcelona aprova definitivament les ordenances fiscals del 2026

Collboni aconsegueix el suport de BComú i ERC per donar llum verda al tràmit
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat definitivament aquest divendres les ordenances fiscals del 2026 amb els vots favorables del govern municipal (PSC), BComú i ERC, i el 'no' de Junts, el PP i Vox.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aconseguit finalment el suport de BComú després d'acordar amb ells un "salt de qualitat" en la regeneració del barri del Besòs i el Maresme, en paraules del regidor dels Comuns, Marc Serra.
"És una de les decisions més importants que s'adopten en el ple perquè garanteix i estabilitza el reforç dels serveis públics municipals", ha sostingut Collboni.
Ha afirmat que l'Ajuntament augmentarà "la pressió fiscal sobre l'activitat turística i que, per tant, redunda en el retorn positiu que ha de tenir aquesta activitat", que ha quantificat en 100 milions d'euros més de recaptació.
Per la seva banda, el quart tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha insistit que les noves ordenances no apugen els impostos i que "no afecten la fiscalitat de les famílies".
A FAVOR
La líder de BComú, Gemma Tarafa, ha considerat que són unes "bones ordenances i continuistes del mandat anterior", i ha celebrat que venen acompanyades d'un acord per impulsar la rehabilitació del barri del Besòs i el Maresme, augmentar l'IBI als grans propietaris i defensar el comerç local.
Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Castellana, ha remarcat que les ordenances reflecteixen l'esforç del seu partit durant molts anys per "no apujar la fiscalitat als barcelonins i fixar al centre del model fiscal el turisme".
EN CONTRA
Per part de Junts, el regidor Arnau Vives, ha alertat que el "benestar de la classe mitjana de la ciutat està en perill" i ha acusat el govern municipal de no voler que la gent arribi a final de mes, textualment.
En la seva intervenció, el regidor del PP, Víctor Martí, ha criticat que les ordenances "neixen del sectarisme ideològic i amb una total manca de voluntat d'acord perquè s'han rebutjat el 100% de les propostes d'entitats i grups", per la qual cosa ha qualificat l'executiu de Collboni d'imposar i no governar.
Finalment, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha afirmat que "són un nou atac als barcelonins ja asfixiats per la fiscalitat i que ignora els sectors que lluiten per sobreviure".