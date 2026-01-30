BComú donarà suport a l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals de Barcelona

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha avançat que el seu grup votarà a favor en el ple d'aquest divendres de l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2026 del govern de l'alcalde, Jaume Collboni.
Els Comuns demanaven a Collboni que impulsés la regeneració urbana del barri del Besòs i el Maresme per comptar amb el seu suport i han arribat a un acord amb el govern municipal, segons ha afirmat en unes declaracions als mitjans.
"Hem arribat a un acord important que permetrà el vot favorable a les ordenances fiscals i que ha de permetre el salt d'escala necessari per a la rehabilitació dels habitatges al barri del Besòs i el Maresme recuperant el programa pilot que va iniciar Ada Colau el 2020", ha assegurat.
Ha subratllat la importància de recuperar el pla pilot, que "milloraran", ja que comptarà amb la implicació de la Generalitat, i ha apuntat que en els pròxims dies explicaran amb el govern municipal els detalls de l'acord.
Finalment, ha recordat que els dos altres requisits que van acordar al novembre amb els socialistes van ser una fiscalització més gran als hotels de luxe i grans establiments, i protegir el comerç de proximitat davant franquícies com els supermercats de 24 hores.