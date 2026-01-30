Collboni xifra en més de 24.000 els migrants que es beneficiarien de la regularització a Barcelona

Celebra aquesta "grandíssima oportunitat" per als migrants i per a les empreses de la ciutat
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en més de 24.000 els migrants que es podrien beneficiar de la regularització extraordinària de migrants que proposa el Govern central.
Ho ha explicat en una compareixença després de reunir-se aquest divendres amb el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de Barcelona, Raquel Gil.
Els serveis municipals han detectat que més de 24.000 persones podrien ser regularitzades, tot i que Collboni apunta que "n'hi ha més" i s'ha posat a disposició del Govern central per facilitar i agilitzar la tramitació.
Ha destacat que el decret és una "grandíssima oportunitat" per dignificar la vida de molts migrants que en aquests moments estan en situació irregular i perquè moltes empreses cobreixin llocs de feina, segons ell.
TERMINIS
Respecte als terminis, ha assenyalat que esperen que el Govern central detalli com aplicar aquesta regularització i ha explicat que de moment han articulat un grup de treball conjunt amb la Delegació en espera d'aquests detalls.
També ha afirmat que el consistori té "experiència acumulada de molts anys" en la regularització extraordinària de migrants ja que, ha recordat, ja s'ha fet altres vegades i per part de governs de tots els colors polítics.
Sobre la reunió de la setmana vinent anunciada per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, amb entitats socials i el món local, l'alcalde ha assegurat que assistiran a totes les reunions que els requereixi el Govern.