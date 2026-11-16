Collboni farà un seguiment "molt exhaustiu" de les possibles noves acampades a Barcelona

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que faran un seguiment "molt exhaustiu" de les possibles noves acampades a la ciutat perquè s'emmarquin en el dret legítim de protesta i siguin pacífiques.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns al costat del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, després de la decisió del Govern municipal de desallotjar l'acampada de la plaça Catalunya i quan li han preguntat per la possibilitat que els desallotjats tornin a aquesta plaça o acampin en algun altre lloc.
"Sempre que les protestes que es convoquin siguin pacífiques, el que hem de vetllar és que es desenvolupin amb normalitat", ha expressat Collboni.
També ha defensat el dispositiu policial que s'ha desplegat aquest dilluns a la matinada per recuperar l'"ús normal" de la plaça.
Sobre els qui comparen l'actuació del seu govern amb la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde José Luis Martínez Almeida en el desallotjament de l'acampada a la capital espanyola, ha dit que no deixaran d'actuar tot i la campanya electoral.