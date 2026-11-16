Illa dona suport al desallotjament de l'acampada de Barcelona, que s'ha fet amb "ponderació"

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport al desallotjament de l'acampada de la plaça Catalunya de Barcelona d'aquest dilluns a la matinada, que s'ha fet amb "ponderació" entre el dret a protesta i el que considera que és convivència i ordre públic.
"Els motius últims que van donar lloc a l'acampada, que és la defensa de l'habitatge i de les polítiques d'habitatge, continua persistint, però hi ha maneres de canalitzar aquesta protesta que convisquin molt millor o que facilitin molt més la convivència", ha dit en una entrevista a la Ser recollida per Europa Press.
Ha explicat que diumenge va parlar amb l'alcalde Jaume Collboni sobre el desallotjament, que ha suposat l'expulsió de 295 persones i 150 tendes.