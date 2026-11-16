Els operaris continuen netejant la plaça Catalunya de Barcelona

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els treballadors del servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona continuen amb les tasques de neteja de la plaça Catalunya, després que un dispositiu de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra hagi desallotjat per sorpresa l'acampada per l'habitatge aquest dilluns a la matinada.
Segons ha pogut comprovar Europa Press, els operaris treballen per netejar les pintades a les marquesines dels autobusos, del terra i els monuments de la plaça, mentre que la circulació del trànsit funciona amb normalitat.
D'altra banda, a la plaça ja no hi queda cap dels acampats, tot i que alguns turistes i curiosos observen les tasques de neteja de l'espai, que continua tancat per la Guàrdia Urbana.
ACAMPATS A LA PLATJA
Més de 100 desallotjats de l'acampada s'havien traslladat a la platja per dormir-hi i, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press, encara hi queden unes 60 persones, ja que altres acampats se n'han anat.
Amb tot, el dispositiu ha comptat amb 465 agents urbans, mossos i bombers i ha suposat el desallotjament de 295 persones i 150 tendes.