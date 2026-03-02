Xipre confirma "danys limitats" en una base britànica a Akrotiri

Europa Press/Contacto/Thomas Krych
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de Xipre ha confirmat aquest dilluns que ha registrat "danys limitats" a la base militar del Regne Unit a Akrotiri, després que el ministre de Defensa britànic, John Healey, denunciés el llançament de dos míssils iranians "en direcció" a les seves instal·lacions.
"En relació amb l'incident ocorregut poc després de la mitjanit a la base d'Akrotiri, la informació rebuda a través de diversos canals indica que es tractava d'un dron no tripulat, que ha provocat danys limitats", ha informat el seu portaveu, Konstantinos Letymbiotis, a X.
El Govern xipriota ha confirmat que "immediatament" després de l'incident, les autoritats "han activat els protocols de seguretat prescrits i estan seguint de prop la situació, en coordinació contínua amb el Govern del Regne Unit i l'administració de les bases britàniques".
Letymbiotis ha assenyalat que el Consell de Seguretat Nacional del país "està en sessió contínua amb la presidència" de Nikos Christodoulides, qui diumenge va mantenir una conversa telefònica amb el primer ministre britànic, Keir Starmer. Les seves paraules arriben hores després que qüestionés els comentaris de Healey en assegurar que "no hi ha cap indici que d'una amenaça per al país".
Per la seva banda, el president de l'autoproclamada República Turca del Nord de Xipre, Tufan Erhurman, ha anat més enllà en advertir que "és extremadament arriscat fer una declaració sense confirmar completament cap notícia". "La informació de més alt nivell confirmada per les nostres autoritats militars és que la notícia que dos míssils han estat llançats des de l'Iran no és certa", ha assegurat també a través d'X.
El secretari de Defensa britànic ha denunciat en una entrevista a Sky News que l'exèrcit del seu país ha identificat dos míssils iranians disparats "en direcció" a les bases de Xipre, la qual cosa hauria tingut lloc cap a la mitjanit (hora local).
Healey ha descartat en un primer moment que fos un atac intencional contra les seves instal·lacions a l'illa i ho ha considerat una represàlia "indiscriminada" de Teheran pels atacs dels Estats Units (EUA) i Israel que van començar dissabte.
Starmer va anunciar diumenge que Londres ha accedit a la petició de Washington de fer servir les bases britàniques per atacar i degradar els sistemes de llançament de míssils del país centreasiàtic.