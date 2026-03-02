Augmenten a més de 550 els morts a l'Iran per l'ofensiva militar dels EUA i Israel

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El recompte de morts arran de l'ofensiva militar conjunta llançada per sorpresa dissabte pels Estats Units (EUA) i Israel contra l'Iran ja s'enfila a més de 550, segons ha confirmat aquest dilluns la Mitja Lluna Roja iraniana, qui ha afirmat que més d'un centenar de ciutats han estat afectades en aquests bombardejos.
L'organisme ha apuntat en un comunicat a través de les xarxes socials que "segons els informes de camp, 555 compatriotes han caigut màrtirs fins ara". "Les operacions de rescat, ajuda, evacuació i serveis mèdics continuen en marxa", ha informat.
Així, ha apuntat que 131 ciutats han estat afectades pels bombardejos i que "hi ha més de 100.000 rescatistes en estat d'emergència" per respondre-hi. "Una xarxa de quatre milions de voluntaris estan preparats per donar serveis humanitaris i suport psicosocial", ha resolt.