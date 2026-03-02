L'exèrcit d'Israel assegura haver matat alts càrrecs d'intel·ligència iranians

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assegurat aquest dilluns haver matat alts càrrecs d'intel·ligència iranians en l'atac inicial contra Teheran, l'ofensiva sorpresa de dissabte llançada juntament amb els Estats Units (EUA) per escapçar la República Islàmica i que ja ha deixat més de 500 morts al país, entre ells el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit iranià.
Les FDI confirmen que van atacar la seu del Ministeri d'Intel·ligència seguint "informació precisa d'intel·ligència de les Forces de Defensa d'Israel". "Van ser localitzats i eliminats durant l'atac inicial de l'operació Lleó rugent", ha indicat en un missatge per les xarxes socials.
El balanç d'Israel és que l'atac va eliminar el viceministre d'Intel·ligència, Yahya Hamidi, qui assenyala com l'encarregat d''Afers d'Israel' i acusa de "liderar activitats terroristes contra jueus, actors occidentals i opositors al règim dins i fora l'Iran".
També hauria caigut en aquesta operació Jalal Pour Hossein, cap de la divisió d'Espionatge, entre altres alts càrrecs del Ministeri.
Els EUA van llançar dissabte una ofensiva sorpresa conjunta amb Israel amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim a Teheran. L'atac va posar fi a la vida de Khamenei i l'Iran ha respost atacant Israel i interessos militars nord-americans als països del Golf.