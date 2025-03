MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre britànic, Keir Starmer, amfitrió dels líders europeus reunits aquest diumenge a Londres, ha anunciat la formació d'una coalició de països disposats a defensar un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna i a ser garants de la pau.

"Desenvoluparem una coalició de (països) disposats a defensar un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna i a ser garants de la pau", ha explicat Starmer en roda de premsa després de la trobada.

A més, han acordat mantenir l'ajuda militar i incrementar la pressió econòmica sobre Rússia, així com defensar la necessitat que Ucraïna estigui representada en qualsevol taula en la qual es negociï la pau.

"No tots els països podran contribuir, però això no significa que ens quedarem asseguts", ha argumentat Starmer. Per contra "els qui estiguin disposats intensificaran la planificació immediatament, amb una autèntica urgència". "El Regne Unit està disposat a recolzar-ho amb presència militar sobre el terreny i avions, junt amb altres mitjans", ha explicat.

Starmer ha assegurat que hi ha "diversos països" disposats a participar en aquesta iniciativa. "Diversos països han indicat avui que volen ser part del pla que estem preparant. Deixaré que siguin ells els que es pronunciïn sobre com volen aportar exactament", ha indicat.

"Però hem pogut avançar. Accepto sense crítiques i respecte la postura d'altres països que no senten que vulguin contribuir d'aquesta forma, però sento que llevat que algú avanç, seguirem en aquest punt i no podrem avançar", ha argumentat.

Starmer ha afirmat que el Regne Unit "farà un pas endavant i liderarà" aquesta iniciativa. "Ho hem fet al llarg de la història com a nació i hem de fer-ho una altra vegada", ha argumentat.

UN PLA PER A UCRAÏNA

La cita ha servit a més per dissenyar un pla per parar el combat a Ucraïna i presentar-li-ho al president nord-americà, Donald Trump, ha explicat Starmer des de la Casa de Lancaster, seu dels contactes a Londres.

El Regne Unit, França i altres països treballen ja en un pla per acabar amb la violència a Ucraïna.

"L'objectiu de la reunió d'avui era unir als aliats europeus en això. La nostra posició inicial ha de ser posar a Ucraïna en la posició més forta possible", ha argumentat, perquè "qualsevol acord ha d'estar recolzat per la força".