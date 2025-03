Zelenski adverteix que Putin és l'únic interessat en què segueixi la guerra

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha argumentat aquest diumenge que el president rus, Vladímir Putin, és l'únic interessat en què continuï la guerra i per això ha demanat unitat als aliats.

"Ningú més que Putin vol que segueixi la guerra, que es torni ràpidament a la guerra. Per tant, és important mantenir la unitat entorn d'Ucraïna i reforçar la posició del nostre país en col·laboració amb els nostres aliats: els països d'Europa i els Estats Units", ha afirmat Zelenski.

Ucraïna necessita per això "garanties de seguretat robustes", ha afegit en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X.

Zelenski s'ha referit a més a la seva reunió d'aquest dissabte amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "per desenvolupar un pla d'acció conjunt d'acció per posar fi a la guerra amb una pau justa i duradora". A més, ha aprofitat per donar les gràcies a Itàlia "pel seu suport continu i ajuda per apropar la pau a Ucraïna".