Els EUA creuen que Zelenski "hauria de marxar" si no signa l'acord de terres rares ni vol acabar la guerra

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Mike Waltz, ha afirmat aquest diumenge que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, hauria de deixar el càrrec si finalment no signa l'acord per a l'explotació de terres rares negociat amb Washington i si no accedeix a acabar la guerra amb Rússia.

"Necessitem un líder que pugui tractar amb nosaltres, que pugui pactar amb els russos i posar fi a aquesta guerra", ha afirmat Waltz en declaracions a la cadena de televisió nord-americana CNN.

"Sembla que els motius personals o polítics del president Zelenski no inclouen el final de la guerra al seu país, així que crec que tenim un veritable problema entre mans", ha argumentat.

Waltz s'ha referit també a la discussió oberta mantinguda divendres a la Casa Blanca entre Zelenski i el president nord-americà, Donald Trump. "Entrar al Despatx Oval amb aquest llenguatge corporal, negant amb el cap i de braços creuats és una falta de respecte", ha opinat.