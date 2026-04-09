Trump torna a carregar contra l'OTAN: "No entenen res si no se'ls pressiona"

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha tornat a carregar aquest dijous contra l'OTAN i ha afirmat que cap dels països aliats "entenen res si no se'ls pressiona", unes declaracions que arriben l'endemà que acusés els estats membres de "no ser aquí" quan se'ls necessita.
"Cap d'aquesta gent, fins i tot la nostra molt decebedora OTAN, entén res si no se'ls pressiona", ha afirmat el magnat novaiorquès en unes declaracions difoses per les xarxes socials.
Dimecres, Trump va assegurar que l'OTAN "no va ser aquí quan la necessitàvem i tampoc no hi serà si la tornem a necessitar", si bé el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha assegurat que "la gran majoria" dels països europeus "han col·laborat" amb els EUA.
D'aquesta manera, els retrets de Washington continuen després del rebuig de diversos aliats, com Espanya o França, d'impedir l'ús de les seves bases militars en l'ofensiva llançada pels EUA i Israel contra l'Iran.