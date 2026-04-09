Netanyahu lloa les accions de l'exèrcit israelià al Líban: "Continuarem atacant Hezbollah amb força i precisió"

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha lloat aquest dijous les accions de l'exèrcit israelià al Líban, on ja s'han registrat més de 1.500 morts des de l'inici d'aquesta última ofensiva, i ha afirmat que "continuarà atacant Hezbollah amb força i precisió".
Així s'ha pronunciat hores després que les forces israelianes anunciessin la mort del "secretari personal" del líder del partit-milícia xiïta Hezbollah, Naim Qassem, en l'onada de bombardejos executada dimecres contra diversos punts del Líban i que ha deixat més de 200 morts i un miler de ferits en tan sols un dia.
"A Beirut hem eliminat Ali Youssef Kharshi, el secretari personal del secretari general de l'organització terrorista Hezbollah, Naim Qassem, i un dels seus homes més propers", ha destacat Netanyahu, que ha subratllat, a més, que l'exèrcit ha atacat, "de manera paral·lela i durant la nit", un seguit d'"infraestructures terroristes al sud del Líban".
Així, ha afirmat que les zones afectades "són utilitzades per transferir milers d'armes, projectils i sistemes de llançament de coets, a més d'acollir magatzems de municions i casernes de Hezbollah", segons recull un missatge difós a través de les xarxes socials.
"El nostre missatge és clar: qui actuï contra els ciutadans d'Israel serà destruït. Continuarem atacant Hezbollah amb força, precisió i determinació on calgui, fins que retornem la seguretat completa als residents del nord", ha resolt.
El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, va anunciar dimecres un alto el foc i va assegurar que "l'Iran i els Estats Units, juntament amb els seus aliats, han acordat un alto el foc immediat arreu, inclòs el Líban i la resta de llocs", si bé Israel va afirmar poc després que el Líban no estava inclòs en l'acord i va llançar la pitjor onada de bombardejos contra el país.