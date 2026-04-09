Actualitzat 09/04/2026 16:49

Netanyahu lloa les accions de l'exèrcit israelià al Líban: "Continuarem atacant Hezbollah amb força i precisió"

Archivo - El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu
Kay Nietfeld/dpa - Arxiu

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha lloat aquest dijous les accions de l'exèrcit israelià al Líban, on ja s'han registrat més de 1.500 morts des de l'inici d'aquesta última ofensiva, i ha afirmat que "continuarà atacant Hezbollah amb força i precisió".

Així s'ha pronunciat hores després que les forces israelianes anunciessin la mort del "secretari personal" del líder del partit-milícia xiïta Hezbollah, Naim Qassem, en l'onada de bombardejos executada dimecres contra diversos punts del Líban i que ha deixat més de 200 morts i un miler de ferits en tan sols un dia.

"A Beirut hem eliminat Ali Youssef Kharshi, el secretari personal del secretari general de l'organització terrorista Hezbollah, Naim Qassem, i un dels seus homes més propers", ha destacat Netanyahu, que ha subratllat, a més, que l'exèrcit ha atacat, "de manera paral·lela i durant la nit", un seguit d'"infraestructures terroristes al sud del Líban".

Així, ha afirmat que les zones afectades "són utilitzades per transferir milers d'armes, projectils i sistemes de llançament de coets, a més d'acollir magatzems de municions i casernes de Hezbollah", segons recull un missatge difós a través de les xarxes socials.

"El nostre missatge és clar: qui actuï contra els ciutadans d'Israel serà destruït. Continuarem atacant Hezbollah amb força, precisió i determinació on calgui, fins que retornem la seguretat completa als residents del nord", ha resolt.

El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, va anunciar dimecres un alto el foc i va assegurar que "l'Iran i els Estats Units, juntament amb els seus aliats, han acordat un alto el foc immediat arreu, inclòs el Líban i la resta de llocs", si bé Israel va afirmar poc després que el Líban no estava inclòs en l'acord i va llançar la pitjor onada de bombardejos contra el país.

Contador

Articles Relacionats

L'Iran adverteix que els bombardejos d'Israel al Líban "faran que les negociacions no tinguin sentit"
Trump assenyala que tot l'armament i personal militar dels EUA continuarà a l'Iran i els voltants

