L'Iran adverteix que els bombardejos d'Israel al Líban "faran que les negociacions no tinguin sentit"

Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Arxiu
MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha advertit aquest dijous que els bombardejos d'Israel contra el Líban malgrat l'acord d'alto el foc anunciat dimecres entre Washington i Teheran "farà que les negociacions no tinguin sentit", després que el Pakistan hagi confirmat que les delegacions de tots dos països es reuniran divendres a Islamabad per mirar de tancar un acord final.
"Les repetides agressions de l'entitat sionista contra el Líban són una violació flagrant de l'acord inicial d'alto el foc i un perillós senyal d'engany i manca de compromís amb un potencial acord", ha dit el mandatari iranià per les xarxes socials, després que les forces israelianes llancessin dimecres una intensa onada de bombardejos que ha deixat més de 200 morts i un miler de ferits en territori libanès.
"La continuació d'aquests atacs farà que les negociacions no tinguin sentit", ha sostingut en un missatge publicat per les xarxes socials. "Els nostres dits continuen al gallet. L'Iran no abandonarà mai els seus germans i germanes libanesos", ha avisat, enmig de les denúncies internacionals als atacs israelians, que han continuat durant aquest dijous.
Per la seva banda, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dit que "el Líban i tot l'eix de resistència, com a aliats de l'Iran, formen part inseparable de l'alto el foc", abans d'assegurar que aquest és el primer dels deu punts de Teheran per a l'acord.