Trump exigeix a l'Iran la seva "rendició incondicional" i l'elecció d'un "líder acceptable" per signar la pau

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest divendres que les dues condicions inapel·lables que l'Iran ha de complir per signar un acord de pau són la seva rendició sense cap mena de condicions i l'elecció d'un líder que satisfaci els desitjos de l'administració nord-americana.
"No hi haurà acord amb l'Iran, excepte una rendició incondicional i l'elecció d'un gran líder acceptable", ha proclamat aquest divendres.
En un missatge publicat a Truth Social, Trump ha assegurat que la pau amb l'Iran comportarà l'inici d'una època d'esplendor per al país, en línia amb altres missatges similars que ha proclamat sobre zones de conflicte, com Gaza.
"Nosaltres, i molts dels nostres meravellosos i valents aliats i socis, treballarem incansablement per rescatar l'Iran del caire de la destrucció, perquè sigui, econòmicament, més gran, millor i més fort que mai", ha declarat Trump.
"L'Iran tindrà un gran futur", ha reblat el president dels EUA abans de concloure el missatge amb una particular versió del seu lema ideològic per excel·lència: "Fem que l'Iran torni a ser gran (MIGA)".