Israel anuncia la destrucció d'un búnquer subterrani de Khamenei a Teheran

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest divendres la destrucció d'un búnquer subterrani utilitzat pel difunt líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, en una nova onada de bombardejos contra la capital del país, Teheran.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han destruït el búnquer subterrani d'Ali Khamenei, construït sota el 'complex de lideratge' del règim", ha assenyalat l'exèrcit a través d'un comunicat publicat per les xarxes socials.
Així, ha detallat que prop de 50 avions de combat han estat implicats en l'atac, abans de ressaltar que la instal·lació estava situada "al cor de Teheran", sense que les autoritats de l'Iran s'hagin pronunciat a hores d'ara sobre aquestes afirmacions.
Khamenei, qui era el líder suprem de l'Iran des del 1989, va morir el 28 de febrer en l'inici de l'onada de bombardejos dels EUA i Israel, un atac en el qual també van morir la seva dona, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, i alguns familiars, com la seva filla i una de les seves netes.
L'ofensiva conjunta ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons dades publicades per les autoritats del país centreasiàtic. Entre els morts, a més del líder suprem, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i les bases nord-americanes als països del Pròxim Orient.