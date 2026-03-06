Pezeshkian assegura que l'Iran està compromès amb la pau i revela "esforços de mediació" d'alguns països

Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Arxiu
MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha subratllat aquest divendres que Teheran "està compromès amb una pau duradora" al Pròxim Orient i ha revelat que alguns països ja han iniciat "esforços de mediació" per mirar de posar fi al conflicte desencadenat arran de l'ofensiva sorpresa llançada el 28 de febrer pels EUA i Israel contra el país centreasiàtic, sumit aleshores en una negociació per a un nou acord nuclear.
"Alguns països han iniciat esforços de mediació. Siguem clars: estem compromesos amb una pau duradora a la regió, però no dubtarem a defensar la dignitat i la sobirania de la nostra nació", ha dit Pezeshkian en un missatge a través de les xarxes socials. "La mediació s'ha de dirigir als qui han subestimat el poble iranià i han provocat aquest conflicte", ha assenyalat.
L'ofensiva dels EUA i Israel ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats. Entre les víctimes mortals figuren el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i bases nord-americaes a països del Pròxim Orient.