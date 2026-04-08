Trump avança que ajudarà a "descongestionar" Ormuz i augura una possible "edat d'or" al Pròxim Orient

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha definit aquest dimarts a la nit com un "gran dia per a la pau mundial", després d'haver negociat un alto el foc de dues setmanes amb l'Iran, i també ha avançat que ajudarà a "descongestionar" el trànsit a l'estratègic estret d'Ormuz, que Teheran s'ha compromès a desbloquejar de manera controlada durant aquest període de temps.
"Un gran dia per a la pau mundial! L'Iran vol que això sigui així. Ja n'estan farts i el mateix passa amb tots els altres", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge publicat a través de la seva xarxa social en el qual assegura que els EUA "col·laboraran per descongestionar el trànsit a l'estret d'Ormuz".
A continuació, el mandatari nord-americà ha assenyalat que "hi haurà moltes iniciatives positives i es guanyaran molts diners" fins al punt que podria arribar "l'edat d'or al Pròxim Orient"; mentre que la República Islàmica "podrà iniciar el procés de reconstrucció".
"Carregarem tota mena de subministraments i simplement serem per allà per assegurar-nos que tot vagi bé", ha precisat el cap de l'executiu nord-americà després de manifestar que està "segur que així serà".
Ha estat aquest mateix dimarts quan Trump ha acceptat "suspendre els atacs" contra l'Iran durant dues setmanes, després d'haver amenaçat hores abans que "tota una civilització" moriria aquesta nit. Per la seva banda, Teheran s'ha compromès a permetre un "pas segur" per l'estret d'Ormuz, tot i que coordinat amb les seves forces armades.