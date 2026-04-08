Els EUA reivindiquen la seva "victòria" després d'"assolir" els seus objectius militars a l'Iran i obrrir Ormuz

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicat aquest dimarts la "victòria" dels Estats Units (EUA) en l'operació Fúria Èpica llançada amb Israel contra l'Iran el passat 28 de febrer, després d'assegurar haver "assolit i superat" els seus objectius militars fonamentals en un termini de 38 dies, a més d'haver "aconseguit la reobertura" de l'estratègic estret d'Ormuz.
"Aquesta és una victòria per als EUA que el president, Donald Trump, i les nostres increïbles forces armades han fet possible", ha destacat Leavitt en un missatge publicat a les xarxes socials, en el qual ha assenyalat que Trump "va estimar que es tractaria d'una operació d'entre quatre i sis setmanes" i que "gràcies a les increïbles capacitats" dels seus combatents s'han "assolit i superat" els objectius militars fonamentals en 38 dies.
Aquest missatge arriba hores després que l'inquilí de la Casa Blanca hagi anunciat la suspensió dels atacs contra l'Iran per un període de dues setmanes, estenent d'aquesta manera l'ultimàtum llançat contra Teheran a escasses dues hores que s'acabés aquest dimecres a la matinada. Per la seva banda, l'Iran ha informat que durant aquest període de temps serà possible el pas "segur" per l'estret d'Ormuz.