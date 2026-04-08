L'Iran anuncia dues setmanes de "pas segur" per l'estret d'Ormuz però coordinat amb les seves Forces Armades

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han anunciat a la matinada d'aquest dimecres que durant dues setmanes serà possible el pas "segur" per l'estratègic estret d'Ormuz, encara que "mitjançant la coordinació" amb l'Exèrcit del país asiàtic, minuts després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi prorrogat per aquest mateix període de temps el seu ultimàtum contra la República Islàmica.
"Durant un període de dues setmanes, serà possible el pas segur per l'estret d'Ormuz mitjançant la coordinació amb les Forces Armades de l'Iran i tenint degudament en compte les limitacions tècniques", ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, en un comunicat difós a través de les seves xarxes socials, en nom del Consell Suprem de Seguretat Nacional del país.
Amb idèntic to a l'adoptat pel mandatari nord-americà, Teheran ha presentat la seva decisió que "si cessen els atacs contra l'Iran" les seves "poderoses Forces Armades posaran fi a les seves operacions defensives" a la regió, com una "resposta a la fraternal petició del primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif", qui ha sol·licitat a Trump l'extensió per dues setmanes del seu ultimàtum i a Teheran la reobertura de l'estret d'Ormuz pel mateix període de temps.