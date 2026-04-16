Trump anuncia que Israel i el Líban han pactat un alto el foc de deu dies

MADRID 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les autoritats d'Israel i el Líban han pactat un alto el foc de deu dies a partir de la mitjanit de divendres, un acord que arriba després d'un seguit de converses que ha qualificat d'"excel·lents".
"He tingut unes converses excel·lents amb el president libanès, Joseph Aoun, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu", ha afirmat el president nord-americà en un missatge difós a través de les xarxes socials. Així, ha afirmat que els dos líders han arribat a aquest acord "per assolir la pau" entre les parts.
En aquest sentit, ha matisat que la treva començarà aquest mateix dijous a les 17.00 hores (hora local de la costa est dels Estats Units), la qual cosa es tradueix en les 00.00 hores de divendres (segons l'hora local al Líban i Israel).
Així, Trump ha destacat que dimarts, representants de tots dos països es van reunir a Washington "per primera vegada en 34 anys". "S'han reunit amb el nostre gran secretari d'Estat, Marco Rubio. He instruït el vicepresident, J.D. Vance, i el secretari d'Estat Rubio, juntament amb el cap de l'Estat Major Conjunt, Dan Caine, perquè treballin amb Israel i el Líban per assolir una pau duradora", ha apuntat, abans d'afirmar que "ha estat un honor resoldre nou guerres a tot el món, i aquesta serà la desena".