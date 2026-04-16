El Pentàgon proclama el "control real" del trànsit a Ormuz i aconsella a l'Iran tancar un acord

MADRID 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha proclamat aquest dijous el control del trànsit al pas d'Ormuz, on ha obligat a girar cua a tretze embarcacions, sense que ara com ara hagi hagut d'abordar cap vaixell, i ha demanat a Teheran que arribi a un acord i triï un "futur pròsper".
"L'Armada dels EUA controla el trànsit que travessa l'estret perquè tenim mitjans i capacitats reals, i estem duent a terme aquest bloqueig amb menys del 10% del poder naval dels EUA. Les xifres són clares: estem utilitzant el 10% de la Marina més poderosa del món, i l'Iran té el 0% de la seva Marina", ha afirmat el secretari de Defensa, Pete Hegseth, en una conferència de premsa amb el cap de l'Estat Major, Dan Caine.
En aquest sentit, el cap del Pentàgon ha reivindicat el control dels EUA sobre el pas estratègic, després del bloqueig decretat pel president nord-americà, Donald Trump, com a mesura de pressió després que no arribessin a bon port les negociacions a Islamabad dissabte passat per a un cessament de les hostilitats. "El control és real i tenim una llarga trajectòria enfrontant-nos a pirates i terroristes", ha argumentat Hegseth.
Per la seva banda, Caine ha informat que els EUA estan mantenint el control de la zona i ha avisat que qualsevol vaixell que travessi el bloqueig "provocarà que l'Armada executi tàctiques prèviament planificades, dissenyades per aplicar la força i, si calgués, abordar-lo".
En tot cas, el cap de l'Estat Major ha assenyalat que l'exèrcit nord-americà no ha necessitat activar aquestes mesures perquè totes les embarcacions que s'han acostat a la zona controlada per Washington, 13 vaixells, han pres la "decisió encertada" de "girar cua".
"Qualsevol embarcació que no compleixi les nostres instruccions serà tractada en conseqüència. Fins aquest matí, el Comandament Central dels EUA no ha hagut d'abordar cap vaixell", ha explicat Caine.