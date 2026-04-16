El president del Líban afirma que l'alto el foc serà "el punt de partida" en les negociacions amb Israel

MADRID 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Líban, Joseph Aoun, ha recalcat aquest dijous que l'alto el foc serà "el punt de partida" en les negociacions amb Israel, quan s'esperen contactes directes amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després de les converses iniciades a Washington per posar fi als enfrontaments entre l'exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta Hezbollah.
"L'alto el foc que el Líban exigeix a Israel serà el punt de partida natural per a les negociacions directes entre tots dos països", ha indicat Aoun en un missatge, després de la reunió amb el secretari d'estat britànic per al Pròxim Orient, Hamish Nicholas Falconer.
En aquest sentit, el president libanès ha insistit en el "compromís" del Líban de "frenar l'escalada al sud i a totes les regions libaneses", i ha insistit que han de cessar els atacs contra "civils innocents i la destrucció d'habitatges a pobles i ciutats".
Segons ha defensat Aoun, les autoritats libaneses seran "les úniques encarregades de les negociacions", i ha incidit que es tracta d'afers sobirans raó per la qual "ningú més no hi pot intervenir", després d'assenyalar que un pas clau seria la retirada de les forces israelianes.
Per part d'Israel, la ministra de Ciència i Tecnologia, Gila Gamliel, ha revelat que Netanyahu mantindrà una conversa amb Aoun "després de molts anys de desconnexió total en el diàleg entre els dos estats". "Espero que aquest moviment, al final, porti a la prosperitat", ha apuntat.
El Líban i Israel van mantenir converses d'alt nivell per última vegada el 1993, si bé no va ser en el rang de president i primer ministre.