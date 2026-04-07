Trump amenaça que "tota una civilització morirà aquesta nit" a poques hores de la fi del seu ultimàtum a l'Iran

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha amenaçat aquest dimarts que "tota una civilització morirà aquesta nit", a poques hores de la fi del seu ultimàtum a les autoritats de l'Iran en plena ofensiva amb Israel contra el país asiàtic, abans d'avançar que es viurà "un dels moments més importants" en la història mundial.
"Tota una civilització morirà aquesta nit, per no tornar mai", ha dit en un missatge a les xarxes socials. "No vull que això passi, però probablement es produirà. No obstant això, ara que tenim un canvi de règim complet i total, en què prevalen ments diferents, més intel·ligents i menys radicalitzades, potser pugui passar alguna cosa revolucionàriament meravellosa. Qui sap?", ha afegit.
"Ho descobrirem aquesta nit, un dels moments més importants en la llarga i complexa història del món", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca, qui ha subratllat que "47 anys d'extorsió, corrupció i mort per fi acabaran", en referència al període que ha passat des de l'èxit de la Revolució Islàmica de l'Iran, el 1979. "Que Déu beneeixi el gran poble de l'Iran", ha postil·lat.
Trump ha reiterat en diverses ocasions aquest ultimàtum a Teheran, en què exigeix l'obertura de l'estret d'Ormuz i dilluns fins i tot va arribar a assegurar que el país sencer "pot quedar arrasat en una nit", inclosos atacs contra "cada pont" i "cada central nuclear".
El president nord-americà ha augmentat recentment les seves amenaces contra l'Iran si no accepten les seves exigències, descrites per Teheran com "irracionals" i "excessives", enmig de les crides internacionals al diàleg per posar fi a la guerra --que ha tingut a més un gran impacte econòmic a nivell mundial-- i els advertiments de la Guàrdia Revolucionària sobre una dura resposta si es passen "línies vermelles".