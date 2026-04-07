La Casa Blanca nega la possibilitat d'utilitzar armes nuclears a l'Iran

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha negat aquest dimarts que les autoritats nord-americanes estiguin sospesant la possibilitat d'utilitzar armes nuclears a l'Iran després que el president, Donald Trump, hagi amenaçat amb acabar amb "tota una generació" hores abans que acabi el seu últim ultimàtum.
Després d'un discurs del vicepresident nord-americà, J.D. Vance, la Casa Blanca ha assegurat que "res del que s'ha dit suggereix" que Washington estigui pensant de fer ús d'aquest armament. "Res del que ha dit el vicepresident suggereix això, idiotes!", ha indicat la Casa Blanca en un missatge a través d'un dels seus comptes a les xarxes socials.
Així responia a un missatge difós per un compte associat a l'excandidata demòcrata a la presidència i antiga vicepresidenta del país, Kamala Harris. "Tenim eines que, fins ara, no hem decidit fer servir. El president dels EUA pot decidir utilitzar-les i ho farà si els iranians no canvien el seu comportament", ha afirmat Vance.
"Confiem poder obtenir una resposta dels iranians, positiva o negativa, a les 20.00 hores. El que realment volem és un món en el qual el petroli i el gas flueixin lliurement, en què les persones puguin escalfar casa seva i es puguin traslladar per anar a treballar. Això no passarà si els iranians s'involucren en actes de terrorisme econòmic. Així que han de saber que tenim eines", ha afegit el vicepresident.