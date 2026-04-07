Els EUA ataquen l'illa de Kharg hores abans de l'ultimàtum de Trump a l'Iran

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units (EUA) han bombardat aquest dimarts l'illa de Kharg, d'importància estratègica per a l'Iran en ser la via d'exportació de bona part del seu cru, hores abans de l'ultimàtum del president nord-americà, Donald Trump, al país asiàtic per acceptar una treva i la reobertura de l'estret d'Ormuz.
En una conferència de premsa a Budapest, on ha viatjat per donar suport al primer ministre hongarès, Viktor Orbán, de cara a les eleccions de diumenge, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'ha referit als nous atacs militars, si bé ha indicat que no representen un canvi en l'estratègia nord-americana.
Vance ha desvelat converses amb el secretari de Defensa, Pete Hegseth, i el cap de l'Estat Major nord-americà, Dan Caine, "sobre aquest assumpte". "Anàvem a atacar alguns objectius militars a l'illa de Kharg. Crec que ho hem fet", ha afirmat.
Amb tot, ha negat que això suposi canviar el guió a l'Iran, atès que Washington manté un ultimàtum que expira en menys de 12 hores perquè Teheran pacti una treva.
L'estratègica illa ja va ser objecte d'atacs nord-americans a mitjans de març, quan l'exèrcit dels EUA va atacar un centenar d'objectius militars a Kharg. Aleshores va afirmar haver atacat instal·lacions d'emmagatzematge de mines navals, búnquers de míssils i altres emplaçaments militars, però va assegurar haver "preservat la infraestructura petroliera".