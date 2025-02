MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà, Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts que els Estats Units (EUA) "es faran càrrec" de la Franja de Gaza "a llarg termini" arran de l'alto el foc pactat entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) després de 18 mesos de constants bombardejos israelians a l'enclavament palestí, que han deixat més de 47.700 palestins morts, mentre que milers estan desapareguts sota la runa.

En aquest sentit, ha apuntat a la possibilitat que sigui "una posició de propietat a llarg termini, que aportarà una gran estabilitat en aquesta part de l'Orient Pròxim i potser a tota" la regió.

"A tothom amb qui he parlat --no ha estat una decisió presa a la lleugera-- li encanta la idea que els EUA siguin l'amo d'aquest tros de terra, desenvolupar-hi milers de llocs de feina serà magnífic en una zona realment magnífica, que ningú no coneixeria perquè ara tot el que hi veuen és mort i destrucció, i runa caient pertot arreu", ha dit.

Per la seva banda, Netanyahu ha recordat que entre els seus objectius de la guerra a Gaza hi ha assegurar-se que "mai no torni a representar una amenaça per a Israel".

"Trump ho està portant a un nivell molt superior: veu un futur diferent per a aquesta terra que ha estat el focus de tant terrorisme, amb tants atacs contra nosaltres (...) Té una idea diferent i crec que val la pena parar-hi esment. Ho estem negociant. Ho està explorant amb el seu equip, amb el seu personal. Crec que podria canviar la història i que paga la pena realment triar aquesta opció", ha reconegut.