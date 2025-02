La Xina rebutja el pla de Trump per al "desplaçament forçós" dels palestins de Gaza

Pequín reclama que els "palestins governin Palestina" i reitera el seu suport a la solució dels dos estats

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Xina ha rebutjat aquest dimecres qualsevol pla que contempli el "desplaçament forçós" de població palestina de la Franja de Gaza, després que el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, hagi posat aquesta possibilitat damunt la taula i fins i tot hagi dit que estudia que Washington controli l'enclavament.

"Ens oposem al desplaçament forçós de residents de Gaza", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lin Jian, qui ha recalcat que la posició de Pequín sobre la governança de l'enclavament després de l'ofensiva d'Israel "és molt clara" i passa pel "principi que els palestins governin Palestina".

"Esperem que les parts assumeixin l'alto el foc i la governança després del conflicte com una oportunitat per menar el problema palestí a la via correcta per a un acord polític fonamentat en la solució dels dos estats", ha resolt, segons la cadena de televisió xinesa CCTV.

Les paraules de Lin arriben després que Trump afirmés dimarts que els EUA "es faran càrrec" de la Franja de Gaza "a llarg termini", alhora que va insistir en un pla per desplaçar la població palestina de l'enclavament a altres països de la regió, enmig de les crítiques que apunten que la materialització d'aquesta proposta suposaria una neteja ètnica.

La proposta del president nord-americà ja ha estat aplaudida per Israel, mentre que Hamas ha expressat un rebuig frontal a qualsevol opció que no contempli que siguin els palestins els qui governin en el futur l'enclavament, juntament amb la resta de territoris palestins, en el marc de la solució dels dos estats.