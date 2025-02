Abbas mostra el seu "ferm rebuig" al projecte de Trump perquè els EUA controlin la Franja de Gaza

Reitera que "no s'assolirà la pau i l'estabilitat a la regió sense l'establiment d'un estat palestí"

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha expressat aquest dimecres el seu "ferm rebuig" a les paraules del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, sobre la possibilitat que Washington "es faci càrrec" de la Franja de Gaza i ha recalcat que suposa "una greu violació del dret internacional".

"No permetrem que els drets del nostre poble, pels quals ha patit durant dècades i ha fet grans sacrificis per aconseguir-los, siguin violats", ha dit Abbas, qui ha afirmat que "no s'assolirà la pau i l'estabilitat a la regió sense l'establiment d'un estat palestí amb Jerusalem Est com a capital i les fronteres del 1967".

Així, ha subratllat que el poble palestí "no entregarà la seva terra, els seus drets i els seus llocs sagrats" i que la Franja "és part integral de l'Estat de Palestina, juntament amb Cisjordània i Jerusalem Est, ocupats des del 1967", segons ha recollit l'agència Wafa.

Abbas ha apuntat que els drets dels palestins "no són negociables" i que "ningú no té dret a adoptar decisions sobre el poble palestí en el seu nom", alhora que ha aplaudit el posicionament dels països de la regió contra la proposta de Trump de desplaçar població de Gaza.

Per això, ha reclamat a l'ONU que "assumeixi responsabilitats" i "adopti accions urgents per protegir les resolucions aprovades de manera unànime, el poble palestí i els seus drets inalienables", inclòs el seu dret a l'autodeterminació i a "romandre a la seva pàtria".

Trump va dir dimarts que els EUA "es faran càrrec" de la Franja "a llarg termini" i va insistir en un pla per desplaçar la població palestina de l'enclavament a altres països de la regió, enmig de les crítiques que la materialització d'aquesta proposta suposaria una neteja ètnica.