Un tribunal dicta presó preventiva per a l'alcalde d'Istanbul i rival d'Erdogan, Ekrem Imamoglu

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ha dictat aquest diumenge ordre de presó preventiva per a Ekrem Imamoglu, alcalde d'Istanbul i rival polític del president del país, Recep Tayyip Erdogan, i que està sent investigat per corrupció i per associació amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), declarat organització terrorista pel Govern turc.

L'ordre d'arrest formal i presó preventiva que ha dictat el tribunal d'Istanbul afecta ara com ara només els càrrecs de corrupció, atès que l'acusació de terrorisme encara està pendent d'avaluació.

Imamoglu va ser detingut dimecres passat i portava des de llavors sota custòdia mentre, a l'exterior, milers de persones han sortit als carrers de les principals ciutats d'arreu del país per denunciar que l'alcalde d'Istanbul, com ell mateix assegura, ha estat víctima d'una persecució política orquestrada pel president Erdogan, que ha negat qualsevol mena de maniobra i ha defensat la independència de la judicatura.

L'alcalde s'ha passat bona part de la matinada declarant davant del jutge d'instrucció, des de les 03.30 fins a les 05.30 del matí (hora a l'Espanya peninsular i les Balears, dues hores més a Turquia), segons el recompte del diari turc 'Birgun'.

En les hores prèvies va rebre la visita del president del seu partit, Özgür Özel, que abans de sortir dels tribunals ja augurava un possible arrest formal. Hores abans, l'alcalde denunciava davant de la Fiscalia que les acusacions de les quals està sent objecte procedeixen de declaracions secretes de testimonis que són "completament falses, difamatòries, inventades, i representen un insult a la dignitat i l'honor"

L'ordre d'arrest contra l'alcalde va ser dictada finalment a les 08.06 (hora peninsular i balear), com ja anticipava tant Imamoglu com la cúpula del seu partit. "Ha preparat la seva família per al pitjor escenari", va fer saber Özel, líder del Partit Republicà del Poble (CHP), "però espera almenys que aquest procés provoqui un gran despertar a tot el país".

Pel que fa als càrrecs de corrupció, un dels principals delictes que s'imputen a l'alcalde és la creació d'una xarxa criminal per manipular processos de licitació il·legals, cosa que Imamoglu va rebutjar en una declaració aquest divendres davant del tribunal perquè el càrrec no el capacita ni li deixa temps per abordar aquest àmbit, i va insistir que és víctima d'un "assetjament judicial" i d'una "intervenció política" arran del seu èxit al capdavant de l'alcaldia, recull el diari 'Hurriyet'.

L'alcalde també es va defensar davant de la cort per les acusacions de col·laboració amb el PKK. L'alcalde ha estat acusat d'organitzar una "col·laboració electoral" il·legal entre el CHP i el prokurd Partit per a la Igualtat i la Democràcia dels Pobles (DEM), molt pròxim al PKK, en les eleccions locals de març de l'any passat.

L'ordre de detenció formal contra Imamoglu coincideix amb les primàries presidencials del seu CHP que s'estan celebrant aquest diumenge, a la llista del qual figura com a candidat. Aquí, Imamoglu s'enfronta a un altre problema: dimarts, la seva alma mater, la Universitat d'Istanbul, va revocar la seva diploma citant suposades violacions de les regulacions de la Junta d'Educació Superior.

Aquesta decisió representa una altra garrotada addicional a les aspiracions polítiques d'Imamoglu, gran relleu generacional del CHP a les eleccions presidencials del 2028 perquè, per llei, tots els candidats han de posseir títols universitaris.