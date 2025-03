Imamoglu convida la població a votar avui a les primàries del seu partit com a protesta per la seva detenció

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha demanat a la població turca que voti a les primàries presidencials que celebra el seu partit aquest diumenge, obertes a tots els ciutadans, com a gest de protesta contra l'ordre de presó preventiva dictada avui contra ell per càrrecs de corrupció.

"La por no serveix de res. Així és com et derroten", ha fet saber Imamoglu, que ha denunciat que està sent objecte d'una persecució orquestrada pel seu rival, el president del país, Recep Tayyip Erdogan.

L'alcalde ha cridat la població a "arrencar aquesta taca negra de la democràcia" i ha convidat la gent a votar a les primàries de la seva formació, el Partit Republicà del Poble (CHP), com a expressió de protesta. "Em mantinc ferm, mai em sotmetré", ha afegit Imamoglu.

L'ordre de detenció formal contra Imamoglu coincideix amb les primàries presidencials del seu CHP que s'estan celebrant aquest diumenge i a les llistes del qual figura com a candidat.

Imamoglu s'enfronta a un altre problema: dimarts, la seva alma mater, la Universitat d'Istanbul, va revocar la seva diploma citant suposades violacions de les regulacions de la Junta d'Educació Superior.

Aquesta decisió representa una altra garrotada addicional a les aspiracions polítiques d'Imamoglu, gran relleu generacional del CHP a les eleccions presidencials del 2028 perquè, per llei, tots els candidats han de posseir títols universitaris.