L'alcalde d'Istanbul ingressa en una presó de màxima seguretat

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde d'Istanbul i dirigent opositor turc Ekrem Imamoglu ha estat traslladat aquest diumenge a la Institució Penitenciària de Màrmara, una presó de màxima seguretat situada a la localitat de Silivri, província d'Istanbul, a la part europea de Turquia.

El trasllat s'ha fet en tres minibusos que han transportat els 48 sospitosos, inclòs Imamoglu, des del Tribunal d'Istanbul, al districte de Çaglayan, fins a la presó de Màrmara, on s'han adoptat importants mesures de seguretat enfront de les instal·lacions, informa el diari turc 'Hürriyet'.

El Tribunal d'Istanbul ha dictat aquest diumenge presó preventiva contra Imamoglu i 47 persones més per suposats delictes de corrupció en el que l'oposició denuncia com un judici per motius polítics. Milers de persones s'han mobilitzat per protestar contra la detenció d'Imamoglu, membre del Partit Republicà del Poble (CHP).

Els 48 sospitosos han prestat declaració en les últimes hores davant del tribunal, que ha dictat presó provisional contra ells i en canvi ha deixat 41 persones en llibertat provisional amb càrrecs.

Estan acusats de càrrecs de corrupció tals com creació i gestió d'una organització criminal, frau en licitacions, acceptació de suborns, extorsió o gestió de dades personals. La Fiscalia ja ha anunciat que recorrerà la decisió quant a les acusacions de corrupció.

El tribunal no obstant això ha desestimat els càrrecs presentats contra Imamoglu per terrorisme per suposada col·laboració amb l'organització armada separatista kurda Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK). L'aliança política entre el Partit Republicà del Poble (CHP) d'Imamoglu i el DEM prokurdo ha estat clau per a la victòria en les eleccions locals del mes de març del 2024 a Istanbul.

Sí que s'ha dictat presó preventiva per terrorisme contra el regidor del districte de Sisli d'Istanbul, Resul Emrah Sahan, el sotssecretari general de l'ajuntament, Mahir Polat, i el director de l'Institut Reforma, Mehmet Ali Çaliskan. La Fiscalia recorrerà la decisió d'exonerar a Imamoglu i altres acusats d'aquests delictes de "col·laboració amb una organització terrorista armada".