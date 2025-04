Zelenski acusa Putin de crear una "impressió general de l'alto el foc" mentre Rússia denuncia una ofensiva ucraïnesa a Donetsk

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La treva de Pasqua de 30 hores a Ucraïna declarada aquest dissabte pel president de Rússia, Vladímir Putin, s'ha caracteritzat per acusacions mútues d'incompliment: mentre el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha denunciat desenes de bombardejos i assalts russos, els serveis d'emergència russos han informat aquest matí de diumenge d'un atac ucraïnès, de moment sense víctimes, contra la ciutat de Donetsk.

Les primeres quinze hores de la treva també han estat testimoni de l'intercanvi de presoners de guerra entre Rússia i Ucraïna més important des del principi del conflicte --243 presoners de guerra per cada bàndol i 31 ferits ucraïnesos per quinze russos-- i la renovada oferta de Zelenski per, segons va anunciar a X "estendre l'alto el foc durant 30 dies després de la mitjanit", malgrat les seves infaustes impressions inicials.

"En general, des del matí de Pasqua, podem afirmar que l'exèrcit rus intenta crear la impressió general d'un alto el foc, mentre que en algunes zones persisteixen intents aïllats d'avançar i causar baixes a Ucraïna", ha lamentat el mandatari, que ha denunciat 387 bombardejos i dinou assalts russos des de la declaració de la treva ahir a la tarda fins a la passada mitjanit, més 59 bombardejos russos i cinc assalts des de les 00.00 fins a les 06.00 d'aquest diumenge.

"A tot arreu, els nostres guerrers responen com correspon a l'enemic, segons la situació de combat específica. Ucraïna continuarà actuant de manera simètrica", ha afegit el mandatari.

Per la part russa, a més de l'atac contra Donetsk denunciat aquest matí, el governador de la porció de la regió de Kherson ocupada per Moscou, Volodímir Saldo, va denunciar ahir a la tarda un atac ucraïnès amb drons i morters contra les localitats d'Aleshki, Golaya Prístan i Kakhovka, de moment sense víctimes per lamentar en cap cas.

Rodion Miroshnik, alt càrrec d'Exteriors rus, també ha denunciat atacs a Luhansk, concretament contra la ciutat de Kreminnà. "No hi va haver cap miracle de Pasqua per part dels ukronazis", ha escrit a Telegram.

L'exèrcit ucraïnès, per la seva banda, ha rebutjat categòricament un atac contra Donetsk, que ha titllat de "provocació russa". "Canals de vigilància de l'enemic, que informen de tota mena de bombardejos a totes direccions, van estar en silenci tot el matí, i només van informar a posteriori sobre atacs a la ciutat", ha fet saber l'exèrcit al seu canal de Telegram.

Putin, cal recordar, va anunciar aquesta pausa amb l'objectiu de calibrar la "sinceritat" del Govern de Kíiv de cara a unes possibles negociacions de pau abans d'avisar els militars russos que estiguessin "preparats per repel·lir qualsevol possible violació de l'alto el foc, qualsevol provocació de l'enemic, qualsevol de les seves accions agressives".

EUA I REGNE UNIT DISCUTIRAN SOLUCIONS PER CONSOLIDAR L'ALTO EL FOC

Aquesta situació té lloc després que, aquest passat divendres, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, va avisar des de París que l'administració de Donald Trump podria abandonar els esforços per aconseguir un acord de pau entre Rússia i Ucraïna si les parts involucrades no demostren estar-hi compromeses.

Rubio, que va participar en reunions sobre Ucraïna amb representants de països europeus i també amb enviats de Kíiv, ha recalcat que, després d'aquestes converses "positives" ara és torn dels ucraïnesos i russos demostrar si la pau és factible. "Si no ho és, aleshores continuarem endavant amb una altra cosa", ha dit.

Els esforços, de moment, continuen. Dissabte, l'enviat especial dels Estats Units per a Ucraïna, el general retirat Keith Kellogg, va anunciar a 'Fox News' que una delegació nord-americana viatjarà al Regne Unit per discutir solucions amb vista a un possible alto el foc consolidat a Ucraïna.

"Hem parlat d'avançar amb un possible alto el foc a curt termini. I per això tornem a Londres per consolidar-lo", ha indicat Kellogg. "Anem per bon camí. Sé que és difícil, és realment difícil, però també crec que fa dos mesos això hauria estat inimaginable", ha afegit.