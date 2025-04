Zelenski denuncia més atacs russos durant la treva: "O Putin no controla l'exèrcit o no vol acabar la guerra"

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat aquest migdia que el ritme dels atacs russos contra el seu país s'està incrementant malgrat la treva de Pasqua promesa aquest dissabte pel seu homòleg rus, Vladímir Putin, les intencions de pau del qual ja posa completament en dubte.

"A la pràctica, o Putin no controla el seu exèrcit o la situació demostra que a Rússia no tenen intenció fer un avenç genuí per posar fi a la guerra i només estan interessats a rebre bona publicitat", ha fet saber el mandatari a X.

El president ha informat que, des de les 10.00 d'aquest matí, hora local, Rússia ha intensificat els bombardejos i els atacs amb avions no tripulats especialment a les localitats de Pokrovsk i Síversk, totes dues a la regió de Donetsk.

Zelenski ha assegurat que el seu país està "documentant cada violació russa del seu compromís autodeclarat d'un alto el foc total durant el període de Pasqua" i que Ucraïna proporcionarà als seus aliats tota la informació que està recopilant des de la seva entrada en vigor aquest dissabte a la tarda.

Per contra, en la seva última avaluació d'aquest diumenge i hores abans del missatge de Zelenski, el Ministeri de Defensa rus ha assegurat que ha respectat per complet la treva i ha acusat Ucraïna de continuar amb els seus bombardejos.

Les forces russes, segons el Ministeri, han "complert estrictament" amb les condicions de l'alto el foc i "s'han quedat a les línies i posicions prèviament ocupades".