Zelenski informa de gairebé 60 atacs russos nous malgrat la treva de 30 hores anunciada per Putin

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha reportat a primera hora d'aquest diumenge 59 bombardejos russos nous i cinc operacions d'assalt per part d'unitats russes a diferents punts del front, malgrat l'anunci del president de Rússia, Vladímir Putin, d'una breu treva "humanitària" amb motiu de la Pasqua.

"A diversos punts del front, ja s'han registrat 59 bombardejos russos i cinc assalts d'unitats russes (...). A tot arreu, els nostres guerrers responen com correspon a l'enemic, segons la situació de combat específica", ha explicat el mandatari a X, després de rebre l'últim informe de situació. "Ucraïna continuarà actuant de manera simètrica", ha postil·lat.

Segons aquest informe, els enfrontaments i agressions d'aquesta nit s'han concentrat a les localitats de Starobilsk, Donetsk, Pokrovske, Novopavlivske i Zaporíjia, on "l'enemic ha dut a terme desenes d'atacs amb drons".

"En general, des del matí de Pasqua, podem afirmar que l'exèrcit rus intenta crear la impressió general d'un alto el foc, mentre que en algunes zones persisteixen intents aïllats d'avançar i causar baixes a Ucraïna", ha afegit el president ucraïnès, alhora que ha instat Rússia a "complir plenament les condicions de l'alto el foc".

"La proposta d'Ucraïna d'implementar i estendre l'alto el foc durant 30 dies després de la mitjanit d'avui continua sobre la taula. Actuarem conforme a la situació real sobre el terreny", ha sentenciat.

Aquest anunci arriba després que Putin va anunciar aquest dissabte, de manera unilateral, una breu pausa en les hostilitats a Ucraïna amb motiu de les commemoracions de la Pasqua i amb l'objectiu de calibrar la "sinceritat" del Govern de Kíiv de cara a unes possibles negociacions de pau.

Putin va advertir, no obstant això, que els militars russos havien "d'estar preparats per repel·lir qualsevol possible violació de l'alto el foc, qualsevol provocació de l'enemic, qualsevol de les seves accions agressives". "Esperem que la part ucraïnesa segueixi el nostre exemple", afegia.

Així i tot, en una primera reacció a la treva russa, de 30 hores, Zelenski va denunciar la detecció d'avions no tripulats d'atac russos "als cels del país".