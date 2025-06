La televisió estatal iraniana informa de 60 morts, entre ells vint nens, en un dels atacs israelians a Teheran

MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -

La televisió estatal de l'Iran ha informat aquest dissabte que un dels atacs israelians de divendres contra la capital del país, Teheran, ha deixat almenys 60 morts, entre ells vint nens, després d'aconseguir un edifici residencial vinculat al Ministeri de Defensa.

Almenys un míssil va impactar divendres a la matinada contra el complex residencial Shahid Chamran, conformat per pisos de treballadors del Ministeri, que va quedar parcialment esfondrat al nord-est de la capital, d'acord amb Press TV, el canal internacional en anglès i francès de la radiotelevisió pública iraniana (IRIB).

L'exèrcit israelià encara no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte i les autoritats iranianes no han proporcionat un recompte oficial de les víctimes dels atacs israelians. Les autoritats locals i la Mitja Lluna Roja de l'Iran han estimat més d'una desena de morts però mitjans vinculats a la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, com l'agència Fars, estimen els morts en gairebé 80 i els ferits en més de 300.