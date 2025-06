L'Iran no constata danys greus ni contaminació a la instal·lació de Fordo després dels atacs d'Israel

L'exèrcit israelià nega haver atacat el lloc, però confirma els atacs a les instal·lacions de Natanz i Esfahan

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'atac aeri efectuat per Israel contra el centre d'enriquiment d'urani de Fordo, al centre-oest de l'Iran, no ha deixat danys de consideració ni tampoc hi ha constància de contaminació radioactiva, segons ha assegurat aquest dissabte l'Organització per a l'Energia Atòmica, l'agència nuclear de la república islàmica.

El portaveu de l'organització, Behrouz Kamalvandi, ha explicat a l'agència semioficial ISNA que el bombardeig israelià ha causat "danys limitats" en algunes zones del centre d'enriquiment, un dels principals objectius dels atacs israelians juntament amb la instal·lació nuclear de Natanz, que també va resultar afectada encara que els danys, de nou segons Kamalvandi, no són considerables.

"La part malmesa de Natanz es troba sobretot a la superfície", ha explicat el portaveu en resposta a una declaració de l'exèrcit israelià que anunciava també danys a la sala subterrània de centrifugadores d'urani.

"A Natanz hi va haver una petita fuita interna, però no es va propagar a l'exterior, així que no hi ha cap problema. Els danys a Fordo no han estat tan greus", ha indicat el portaveu.

"Gràcies a haver-lo previst amb antelació i a haver traslladat una part important de l'equip i els materials a l'exterior, no hi va haver danys importants i no hi ha preocupació per la contaminació", ha afegit el portaveu, que tampoc té constància de víctimes a les instal·lacions nuclears aconseguides per Israel.

Finalment, l'agència nuclear de l'ONU, l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) tampoc té constància de cap fuita a una altra de les instal·lacions bombardejades per Israel, el Centre d'Estudis i Tecnologia Nuclear d'Esfahan.

"La instal·lació nuclear d'Esfahan va ser atacada diverses vegades el 13 de juny. Fins al moment, no s'ha informat de cap augment en els nivells de radiació fora del lloc", segons un missatge publicat per l'OIEA a X.

En un comentari al 'Times of Israel, un portaveu militar israelià ha assegurat que l'exèrcit no ha atacat la instal·lació de Fordo, però sí que ha aconseguit el centre d'Esfahan i ha destruït "diverses seccions crítiques, incloses la infraestructura de conversió d'urani i laboratoris". L'activitat a Esfahan "no deixa lloc a dubtes: l'Iran treballava per produir armes de destrucció massiva", afirma l'exèrcit.