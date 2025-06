Almenys tres morts i més de 80 ferits pels atacs iranians contra Israel

MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort i més de 80 han resultat ferides, entre elles un home en estat greu, pel llançament d'uns cent míssils iranians contra Israel aquest divendres en represàlia als bombardejos israelians a diversos punts de l'Iran, incloses instal·lacions nuclears com la planta d'enriquiment d'urani de Fordo, a la província de Qom.

La major part de les víctimes ho són per impactes directes en un bloc de 32 pisos a Tel-Aviv i a la ciutat confrontant de Ramat Gan, informa el portal de notícies israelià Ynet citant fonts del servei nacional d'ambulàncies d'Israel, el Magen David Adom (MDA), i residents locals.

Prèviament, el MDA havia notificat 34 ferits, inclosos un home i una dona --que finalment ha estat una de les mortes-- en estat greu, així com quatre en estat "moderat" per metralla i que han estat evacuades als hospitals d'Ichilov i Shebaa a Tel Hashomer. A més, quatre persones han estat ateses per atacs de pànic.

Un altre atac contra edificis residencials s'ha saldat amb dues persones mortes i 19 ferits. Tots van ser traslladats als hospitals de Shamir i Wolfson, pròxims a la capital, Tel-Aviv.

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat, en un comunicat poc després del primer llançament, l'inici de l'operació Veritable Promesa III com a resposta a Lleó Naixent, les maniobres militars desencadenades durant la matinada per Israel contra instal·lacions nuclears iranianes i la cúpula militar de la república islàmica.

En aquesta contraofensiva, l'exèrcit d'Israel (FDI) ha recomanat als seus nacionals que romanguin en "àrees protegides fins a un altre avís", si bé més tard ha aixecat la recomanació en avaluar que els llançaments de l'Iran havien cessat. Però les alertes antiaèries israelianes han tornat a sonar en diferents punts del país al llarg de la nit per la presència de presumptes drons iranians en sòl israelià.

Durant la nit de divendres a dissabte els míssils iranians han impactat a diversos punts d'Israel en una jornada marcada per onades d'atacs que han causat la destrucció de multitud d'edificis i habitatges.

Prèviament, les FDI havien dut a terme una nova onada d'atacs contra territori iranià que va afectar a nombroses infraestructures crítiques.

De la mateixa manera, van confirmar haver atacat una instal·lació nuclear iraniana a la ciutat d'Isfahan, al centre del país, i contra bases militars a les ciutats d'Hamadan i Tabriz. Aquesta última, segons l'autoritat castrense, ha estat destruïda pels bombardejos.