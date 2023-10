Israel obre un nou corredor de sortida del nord de Gaza fins a migdia

Ahmed Tawfeq/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit israelià ha anunciat aquest dissabte a la població del nord i del centre-nord de Gaza l'obertura d'un corredor de sortida cap al sud de l'enclavament que estarà en vigor de 10.00 a 13.00 (entre les 09.00 i les 12.00, hora catalana).

El cap de divisió de mitjans àrabs de les Forces de Defensa d'Israel, el coronel Avichay Adraee, ha publicat en el seu compte d'X que els residents que encara siguin en el nord de Gaza podran recórrer la cèntrica carretera de Saladí fins a Khan Yunis "sense perill de bombardejos".

Diversos hospitals de l'enclavament s'han declarat impossibilitats per evacuar perquè no tenen capacitat per traslladar els seus pacients.

De moment, l'Exèrcit israelià no ha protagonitzat la incursió per terra a gran escala que la població gazatí fa dies que tem, però ha avisat aquest diumenge que aviat hi haurà "activitats militars significatives" a la zona.

"Les FDI continuen operant sobre la Franja de Gaza i atacant diferents objectius militars de Hamas. Hem fet una crida a la població civil del nord de la Franja de Gaza perquè evacuïn el sud del riu Gaza. Això no és notícia, però el que sí que és notícia és que Hamás ha emès advertiments als seus civils perquè no evacuïn", ha afirmat el també portaveu militar tinent coronel Jonathan Conricus en l'informe diari publicat per les Forces de Defensa d'Israel a la xarxa social X.

Conricus ha assegurat que "quan la gent no ha escoltat aquests advertiments de Hamas, (l'organisme) ha detingut civils i combois de civils gazatís que intentaven fugir de la situació escoltant els advertiments" de les FDI.

En el mateix vídeo, el militar ha reiterat la "crida a la població del nord de Gaza, de la ciutat de Gaza i de tot l'entorn del nord" per abandonar la zona i ha advertit que Israel té tropes terrestres desplegades al llarg de la frontera amb Gaza i, com ja van avançar, s'està "preparant per a la següent fase de les operacions".

"Escoltin els nostres advertiments. Estem dient que hi haurà activitats militars significatives aquí i instem els civils a evacuar per la seva pròpia seguretat", ha dit Conricus.